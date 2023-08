Pas d'Ousmane Dembélé ni d'Harry Kane pour Barça-Tottenham

Remboursés !

L’affiche du Trophée Joan Gamper, ce mardi, oppose le FC Barcelone à Tottenham. Comme chaque été, ce match de gala permet au club catalan de présenter l’ensemble de son effectif au public, à l’aube du coup d’envoi de la saison. Un évènement qui aura cette fois lieu au stade olympique Lluís-Companys, maison des Blaugrana pour cet exercice 2023-2024 à cause de travaux au Camp Nou. Selon le média local Sport, Ousmane Dembélé ne devrait pas être de la partie. Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, l’international français ne jouera vraisemblablement pas de dernier match face aux Spurs, et pourrait même ne pas apparaître lors de la présentation des joueurs, avant la rencontre.

Tottenham, de son côté, se déplace en Espagne sans sa vedette Harry Kane, également en instance de départ vers le Bayern Munich. Même si la dernière offre en date des Bavarois a été une nouvelle fois rejetée par les dirigeants londoniens, l’avant-centre anglais ne foulera pas la pelouse mardi. Absent du groupe composé par Ange Postecoglou, Harry Kane voit son cas cristalliser tous les fantasmes. Toutefois, d’après Sky Sports, inutile d’y voir un signe lié au mercato. Après avoir joué et marqué quatre buts face au Shakhtar dimanche, il serait seulement au repos.

Harry Kane not travelling to Barcelona. Nothing to do with potential transfer. Lot of players involved in Sunday's game not travelling. Kane is enjoying life under new head coach and right now it's looking more likely that he's staying.

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 8, 2023