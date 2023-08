Feuilleton Harry Kane : Tottenham rejette l'impressionnante offre du Bayern

Contraint et forcé à rester l’homme d’un club

Depuis de longues semaines, le Bayern Munich fait le forcing pour attirer Harry Kane dans ses rangs. Après avoir multiplié les offres durant l’été, les dirigeants bavarois se seraient une nouvelle fois heurtés au mur dressé par Tottenham. Selon les informations de The Athletic, les Bavarois ont vu leur « dernière offre » être rejetée par le club londonien. Celle-ci serait supérieure à 100 millions d’euros, bonus compris, mais pas suffisante pour faire flancher l’écurie londonienne. À un an de la fin de son contrat avec Tottenham, celui qui a rejoint le centre de formation des Lilywhites en 2004 aurait des envies d’ailleurs, mais est toujours retenu par Daniel Levy et consorts.

Un nouveau rebondissement dans ce feuilleton alors que l’avant-centre anglais semblait de plus en plus proche de s’engager avec le champion d’Allemagne en titre. Après cette nouvelle offensive avortée, les dirigeants du Bayern vont se réunir lundi, d’après The Athletic, pour statuer sur la situation de l’attaquant avec une autre offre ou un arrêt des démarches comme seules solutions.

Pour rappel : Kane avec Tottenham, c’est une dizaine d’années chez les professionnels, 435 rencontres, 280 pions… Et aucun trophée soulevé.

