Le Bayern Munich fait le forcing pour Harry Kane

Le mariage parfait ?

Selon le Daily Mail, le Bayern Munich prépare une nouvelle offre pour Harry Kane. Après un premier refus, les Bavarois vont mettre 80 millions sur la table pour convaincre les Spurs de lâcher le buteur de 29 ans. À un an de la fin de son contrat, le capitaine des Three Lions, qui a planté 32 buts (tcc) cette saison, aurait déjà donné son aval pour rejoindre la Bavière cet été. Mais toujours selon le journal britannique, cette nouvelle proposition devrait être refusée par Tottenham. Si c’est le cas, le Bayern Munich devrait en rester là et ne pas proposer d’offre supérieure.

Bayern Munich will make an improved bid – worth nearly £70m – for Harry Kane ✍️ @draper_rob https://t.co/7Ie8izw7gJ — Mail Sport (@MailSport) July 9, 2023

Cette issue serait frustrante pour Thomas Tuchel, qui avait fait de Kane sa priorité. L’entraîneur bavarois est toujours en quête d’un pur 9, alors que le meilleur buteur du club cette saison n’est autre que l’ailier Serge Gnabry avec 14 buts. De son côté, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs semble avoir besoin d’aller voir ailleurs après 10 ans à Tottenham, où il n’aura pas décroché le moindre trophée. Pour rappel, Tottenham, septième de Premier League à l’issue de la saison 2022-2023, ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine.

Spider-man retrouve le sourire.

Bastian Schweinsteiger remet en question l'héritage de Pep Guardiola