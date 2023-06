Jordi Alba : « Le problème, ce n’était pas moi »

Alternatives économiques.

Les difficultés financières du FC Barcelone ont conduit le club à se serrer la ceinture ces derniers mois, ne serait-ce que pour pouvoir enregistrer les recrues du mercato. Les gros salaires de l’effectif ont ainsi été ciblés, et parfois critiqués. Jordi Alba a tenu à remettre les points sur les i dans un entretien accordé au Guardian. « Le problème, ce n’était pas moi, ni Piqué, ni Busquets. Nous connaissons tous le contexte économique, mais il ne s’agit pas d’un seul joueur, confie-t-il. J’ai toujours dit que le problème ne venait pas de moi, j’ai toujours eu la conscience tranquille. J’ai fait ce qu’il fallait, j’ai aidé le club à chaque instant. Et ils m’ont toujours aidé. »

Le latéral avait accepté de réduire son salaire à l’été 2021 et de différer une partie de ce qu’il devait percevoir. « En fin de compte, les gens ont compris. Le club et les gens savent comment je suis, se satisfait-il. Le club connaît les efforts que j’ai faits à certains moments et ce que je fais en partant maintenant. Ils m’ont donné la possibilité de rester un an de plus. Cela aurait été très facile. C’est ma maison. Mais j’ai pensé que la bonne chose à faire, la chose juste, la chose honnête, était de faire un pas de côté. Personne ne m’a forcé. »

Messi ne reviendra pas pour autant.

