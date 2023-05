Le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro éteint en soutien à Vinícius Júnior

Jésus était noir. Du moins ce lundi à Rio.

Les réactions se multiplient au sujet des insultes racistes dont a été victime Vinícius Júnior lors de la rencontre du Real Madrid à Valence (0-1), dimanche soir. Si le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas forcément défendu le merengue, le soutien venant de son pays natal, le Brésil, demeure lui indéfectible. En témoigne par exemple les mots du président brésilien Lula qui avait pointé du doigt une situation anormale « au milieu du XXIe siècle ». La ville de Rio de Janeiro a elle aussi décidé de faire un geste envers l’homme de 22 ans en éteignant la statue du Christ Rédempteur vers 18h, heure locale, et ce, pendant près de soixante minutes.

Une action réalisée par le sanctuaire archidiocésain, gérant le monument, en lien avec la Confédération brésilienne de football (CFB) et l’Observatoire de la discrimination raciale dans le football. « Un symbole de la lutte collective contre le racisme et en solidarité avec le joueur et tous ceux qui subissent des préjugés dans le monde » a expliqué la première institution après du média O Globo. Vinícius Júnior a réagi à cette initiative sur ses réseaux sociaux en assurant que cette dernière le touchait et qu’il souhaite surtout « inspirer et apporter plus de lumière à notre combat ».

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

