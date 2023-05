Valence condamnée à 45 000 d’amende par la Fédération espagnole

C’est peut-être le début de quelque chose.

Le Valence CF a été condamné à la fermeture pour cinq matchs de la tribune Mario-Kempes, d’où provenaient les cris racistes à l’encontre de Vinicius Jr, ainsi qu’à une amende de 45 000 euros, par la Fédération espagnole de football. Tout en condamnant « avec la plus grande fermeté tout acte de racisme ou de violence », la direction a réagi dans un communiqué en exprimant « son désaccord total et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée imposée ».

🚨 Comité de Competición ➡️ Cierre de la grada Mario Kempes de Mestalla durante cinco partidos. ➡️ 45.000 euros de multa al Valencia CF. ℹ️ https://t.co/LF1XOZhGrW pic.twitter.com/b9DK2DLrYM — RFEF (@rfef) May 23, 2023

Le club regrette de ne pas avoir été entendu avant que la sanction ne soit prononcée et dénonce de « graves injustices ». Enfin, Valence « exige le plus grand respect et la plus grande rigueur pour son institution et ses supporters » et annonce faire appel de cette décision. Le communiqué se termine malgré tout avec le slogan « ensemble contre le racisme ».

Ensemble, mais sans sanctions exemplaires si possible.

