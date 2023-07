Vinicius et ses agents auraient trahi le Barça pour signer au Real

Le Clásico se passe aussi sur le marché des transferts.

Longtemps annoncé au FC Barcelone, Arda Güler a choisi le Real Madrid pour faire ses premiers pas au plus haut niveau. Avant lui, Alfredo Di Stefano ou Johan Cruyff ont aussi été courtisés par les deux mastodontes espagnols avant de faire leur choix. Comme le Néerlandais, Vinicius, lui, aurait été tout proche de signer au Barça, avant de faire les beaux jours du Real. Quelques temps après son arrivée, le Brésilien avait déclarer n’avoir eu que deux jours pour décider définitivement où il poserait ses valises en Europe.

Pour autant, la rétractation n’a pas plu aux dirigeants barcelonais, dont André Curry, ancien conseiller du club catalan devenu agent. « Vinicius avait tout prévu et Madrid a découvert qu’il était à Barcelone et le club l’a invité à aller à Madrid, mais Madrid ne le connaissait même pas. Vinicius est allé à Madrid parce que ses agents l’ont choisi. Cela faisait trois ans que nous travaillions sur cette signature et ses agents nous ont trahis », a-t-il expliqué à la Cadena Ser. Pour appuyer son propos et prouver que l’ailier est bien plus attaché au FCB, il raconte que le joueur a pleuré lors de la « remontada » face au Paris Saint-Germain.

Maintenant, ce sont les supporters barcelonais qui pleurent, mais pas de joie.

