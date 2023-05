Le Brésil pourrait juger lui-même les actes racistes envers Vinicius Junior

L’affaire Vinicius vs supporters de Valence prend de l’ampleur.

« Le principe d’extraterritorialité figure dans le code pénal », a rappelé le ministre de la Justice brésilien sur son compte Twitter, suite aux insultes racistes visant l’attaquant brésilien du Real Madrid lors du match entre Real Madrid et Valence ce week-end.

O princípio da extraterritorialidade está no Código Penal, derivando de requisição do Ministro da Justiça. Remédio extremo em caso de crime contra brasileiros, que pode ser útil em caso de inércia das autoridades inicialmente competentes. Pode funcionar como resposta a agressões… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 22, 2023

Tema da extraterritorialidade ainda está em análise e depende de uma série de fatores. Apenas lembro que está no CÓDIGO PENAL, já que alguns estão questionando a menção que fiz como um remédio extremo. Acho que é útil que todos saibam a existência dessa proteção aos direitos dos… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 22, 2023

Le principe d’extraterritorialité permettrait au Brésil de pouvoir appliquer la loi brésilienne pour juger de crimes commis « contre des Brésiliens » hors du territoire. Il « peut-être utile en cas d’inertie des autorités initialement compétentes. Il peut servir de réponse à une agression injuste contre un compatriote », a précisé Flavio Dino. Le ministre reste quand même prudent et indique que le sujet est « encore à l’étude et dépend d’un certain nombre de facteurs » tout en mentionnant l’existence d’un tel principe dans d’autres pays, dont l’Espagne.

De quoi faire réagir la justice espagnole.

Affaire Vinicius : Six arbitres VAR licenciés en Espagne