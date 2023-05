La France conserve sa place à l’indice UEFA

Merci West Ham.

Après sa défaite à Londres, ce jeudi en demi-finales allers de Ligue Europa Conférence, l’AZ Alkmaar ne pourra plus permettre aux Pays-Bas de passer devant la France à l’indice UEFA, qui garde sa cinquième place. Une bonne nouvelle pour l’Hexagone et la Ligue 1 qui pourront envoyer quatre clubs en Ligue des champions la saison prochaine. La marge de 1264 points ne peut plus être rattrapée par les Pays-Bas, même si l’AZ venait à remporter la Ligue Europa Conférence. De fait, sept équipes françaises toucheront à l’Europe. Les trois premiers du championnat seront automatiquement qualifiés pour la phase de ligue de C1, le quatrième devra jouer deux tours de qualification, un troisième tour et des barrages avant d’obtenir son ticket final.

L’indice UEFA est calculé sur les résultats des cinq dernières saisons, et la performance de l’AZ va faire trembler les murs. Au début de la saison prochaine, les Pays-Bas passeront devant la France avec une légère avance de +0,719 point. Si à la fin de la saison, le classement reste le même, la France n’enverra que trois clubs en C1 et plus que six en Coupes d’Europe.

Mais pas de panique, l’an prochain, Toulouse remportera la Ligue Europa.

