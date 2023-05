West Ham prend l’ascendant contre Alkmaar

West Ham 2-1 AZ Alkmaar

Buts : Benrahma (67e, SP) et Antonio (76e) // Reijnders (41e)

Un goût Hammer.

Quasi assuré de son maintien grâce à sa victoire contre Manchester United dimanche, West Ham a enchaîné en matant Alkmaar en demi-finales allers de Ligue Europa Conférence (2-1). Longtemps imprécis dans l’avant-dernière passe ou dans le dernier geste, à l’image de la tête non cadrée de Jarod Bowen (6e), les Londoniens ont été cueillis par Tijjani Reijnders, dont la frappe avec rebond a trompé Alphonse Areola (0-1, 41e). Mathew Ryan a assuré sa part du travail en écœurant Saïd Benrahma (12e), avant de précipiter malgré lui le retour des Hammers.

Le gardien australien a boxé Bowen en voulant prendre le ballon, et Benrahma s’est montré impitoyable au moment de transformer le penalty, en force, alors que Ryan restait sur plus de 400 minutes sans encaisser de but (1-1, 67e). Les locaux ont maintenu la pression et pris les devants sur un corner, par Michail Antonio, qui a fini le travail après un sauvetage sur la ligne de Yukinari Sugawara (2-1, 76e). Benrahma a manqué de justesse pour alourdir la note (82e), mais West Ham reste invaincu cette saison en Europe (douze victoires, un nul) et se rendra aux Pays-Bas jeudi prochain avec un avantage, logique au regard des efforts déployés (18 tirs à 8).

Il y a cher Moyes.

West Ham (4-2-3-1) : Areola – Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell – Souček, Rice – Bowen, Paqueta, Benrahma (Fornals, 90e) – Antonio (Ings, 79e). Entraîneur : David Moyes.

Alkmaar (4-3-3) : Ryan – De Wit, Hatzidiakos, Beukema, Sugawara – Reijnders, Mijnans, Clasie – Van Brederode (Mihailovic, 79e), Pavlidis, Odgaard (Lahdo, 68e). Entraîneur : Pascal Jansen.

