Pronostic West Ham AZ Alkmaar : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence

West Ham prend une option face à l’AZ Almaar

Demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, West Ham avait seulement été sorti par le futur vainqueur l’Eintracht Francfort. Cette saison, les hommes de David Moyes doivent se contenter de la Ligue Europa Conférence où ils se sont montrés jusque-là brillants. Largement dominateurs de leur poule, les Hammers ont ensuite tranquillement battu l’AEK Larnaca et la Gantoise en 8es et quarts de finale avec à chaque fois des succès à domicile. D’ailleurs, West Ham a remporté toutes ses réceptions dans cette C4. En difficulté en Premier League, la formation londonienne a fait un grand pas vers le maintien le week-end dernier en signant une victoire de prestige… dans son stade face à Manchester United (1-0) grâce à l’ancien Niçois Benrahma. Avec 7 points d’avance sur le 1er relégable et 3 journées à disputer, les Hammers devraient selon toute vraisemblance conserver leur place dans l’élite. Ce succès est également venu mettre fin à une série de 3 revers consécutifs face à Liverpool, Crystal Palace et Manchester City. Pour se défaire de l’AZ Alkmaar, Moyes compte sur Michail Antonio, meilleur buteur de l’équipe dans cette C4 (6 buts).

En face, l’AZ Alkmaar fait un tout aussi beau parcours, puisqu’il s’est hissé en finale en remportant son groupe et en dominant ensuite la Lazio et Anderlecht. Face aux Belges, les Bataves ont tout de même comblé un retard de 2 buts (défaite 2-0 en Belgique) lors du retour pour finalement décrocher leur qualification lors des tirs au but. Sur la scène nationale, l’AZ occupe la 4e place d’Eredivisie avec 2 points de retard sur l’Ajax, troisième. Le week-end dernier, les protégés de Jansen sont allés prendre un point sur la pelouse du club d’Amsterdam (0-0). Dans cette formation de l’AZ, l’homme à surveiller est le buteur grec Pavlidis. Ce dernier s’est signalé face à Anderlecht en inscrivant un doublé. L’international grec fait partie des meilleurs réalisateurs du championnat avec ses 12 buts, et de cette C4 avec 8 réalisations. À ses côtés, on retrouvera d’anciennes connaissances de la Premier League avec le capitaine Clasie passé par Southampton ou le portier Ryan, ancien d’Arsenal et surtout de Brighton. Dans un stade olympique archicomble, où il a gagné tous ses matchs de C4 cette saison, West Ham devrait trouver la faille face à l’AZ Alkmaar et prendre une option pour la qualification.

