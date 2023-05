Pronostic AZ Alkmaar West Ham : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence

West Ham résiste à l’AZ Alkmaar

L’AZ Alkmaar a une mission très simple lors de cette manche retour face à West Ham, s’imposer. En effet, le club batave avait ouvert le score en Angleterre par l’intermédiaire de Reijnders lors de la demi-finale aller mais a ensuite subi le retour des Hammers. L’AZ a parfaitement préparé cette seconde manche en explosant le FC Emmen le week-end dernier (5-1). Grâce à ce succès, les partenaires de Clasie ont chipé la 3e place d’Eredivisie à l’Ajax. L’équipe entrainée par Pascal Jansen a réalisé une campagne européenne solide en remportant son groupe et en dominant ensuite la Lazio et le club belge d’Anderlecht. Au niveau des hommes à suivre, l’AZ peut compter sur son buteur grec Pavlidis ou le capitaine Clasie, buteur pour le match du week-end à l’inverse du Grec.

En face, West Ham mise énormément sur cette Conference League. L’an passé, les Hammers avaient connu une énorme désillusion en s’inclinant à ce même stade de la compétition face à l’Eintracht Francfort en Europa League. Déterminé à ne pas subir le même sort, les Londoniens ont remporté le match aller face aux Bataves. Menés au score, les Hammers avaient réagi par Benrahma et Antonio, ces deux armes offensives les plus régulières. En difficulté en championnat, West Ham est quasiment assuré de rester dans l’élite puisqu’il compte actuellement 6 points de plus que Leeds. Le week-end dernier, David Moyes avait décidé d’aligner une équipe remaniée face à Brentford en prévision de cette demi-finale retour. Certainement tournés vers ce choc face à l’AZ, West Ham en a perdu son alphabet et s’est incliné contre les Bees. Ce jeudi, Moyes va aligner son équipe type avec les Benrahma, Antonio, Rice, Bowen, Zouma, Paqueta et le portier Areola, titulaire sur la scène européenne. Solide lors de ce parcours européen, West Ham devrait aller chercher au moins un nul à Alkmaar et voir la finale.

