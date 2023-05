Affrontements entre supporters d’Alkmaar et joueurs de West Ham

Mauvais perdants de A à Z.

Après la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence entre l’AZ Alkmaar et West Ham – remportée par les Hammers (0-1) – des débordements violents ont eu lieu dans les tribunes de l’AFAS Stadion. Les supporters néerlandais auraient en effet voulu en découdre avec le camp adverse, au point de mettre à mal des membres de la sécurité dépassés. « Les supporters se sont assis derrière le but de l’AZ et ont franchi une grille pour accéder à la tribune principale, après quoi ils ont assailli les supporters de West Ham », a rapporté l’ANP, l’agence de presse hollandaise. Mais la présence de proches des joueurs anglais dans les zones ciblées par les ultras de l’AZ a poussé les hommes de David Moyes à intervenir, comme l’a expliqué le coach écossais à l’ANP. « Mes parents et mes amis étaient également dans les tribunes. Je n’ai vu que plus tard ce qu’il s’est passé. »

Ainsi, Saïd Benrahma, Lucas Paquetá ou Flynn Downes se seraient mêlés à foule. Présent au micro de Canal+ après la rencontre, l’ailier algérien est d’ailleurs revenu sur les incidents : « Il y a eu des coups. C’est inacceptable qu’il n’y ait pas de sécurité. Il y a des grands-pères, des papas, des mamans en tribunes, et ce n’est pas normal qu’ils ne soient pas en sécurité dans un match de football. » L’AZ n’a, pour le moment, pas réagi. Ces incidents commencent à devenir récurrents au pays des Oranje, avec ce match du week-end dernier entre Groningue et l’Ajax rapidement arrêté à cause de jets de fumigènes sur la pelouse, ou encore cette partie d’avril dernier durant laquelle des supporters du Feyenoord avaient lancé des objets sur ceux de l’Ajax Amsterdam et sur la pelouse.

👊 Lucas Paquetá briga com torcedores do AZ Alkmaar, após eles invadirem área destinada aos familiares dos jogadores do West Ham. 🗞️ Reprodução | #colunadofla pic.twitter.com/IJPITpf7Au — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) May 19, 2023

Gros service de sécurité aux Pays-Bas, en tout cas.

