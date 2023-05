Pays-Bas : la partie entre Groningue et l’Ajax arrêtée au bout de dix minutes

Voilà qui devrait plaire à Mark Clattenburg.

Déjà relégué en deuxième division, le FC Groningen n’a même pas pu tenter de sauver l’honneur face à l’Ajax ce dimanche. Commencée à 14h30, la partie a une première fois été interrompue après sept petites minutes à la suite de jets de fumigènes sur la pelouse. Mécontents de la rétrogradation de leur équipe, quelques supporters des Fermiers ont également envahi le pré dans la foulée, forçant les deux équipes à se réfugier dans les vestiaires ou les couloirs de l’Euroborg. Après quelques minutes pour permettre à un calme, très relatif, de revenir, les deux écuries n’ont pu reprendre la rencontre que pour trois minutes. Le temps que de nouveaux incidents, similaires à ceux déjà survenus, n’éclatent, provoquant cette fois l’interruption définitive de la partie.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR

— VAR Tático (@vartatico) May 14, 2023