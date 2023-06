La Belgique bute sur l’Autriche à la maison

Belgique 1-1 Autriche

Buts : Lukaku (61e) pour les Diables // Mangala, CSC (22e) pour l’Autriche

Première déception pour les hommes de Domenico Tedesco.

Menés dès les premières minutes de la rencontre, les Diables Rouges n’ont pas réussi à retourner la table et concèdent le match nul (1-1) face à l’Autriche pour le compte de la deuxième journée de la phase de qualification à l’Euro 2024. Les coéquipiers de Romelu Lukaku, orphelins de Kevin De Bruyne et André Onana ce samedi soir, ont manqué de justesse devant le but. Avec un match d’avance, les soldats de Ralf Rangnick restent premiers, en attendant le déplacement belge en Estonie dans quelques jours.

Lors du dernier rassemblement, ces Diables 2.0 – aka la génération platine – ont montré qu’ils avaient du talent. Ce samedi soir, ils ont fait preuve de caractère. Pas suffisant toutefois pour mettre le deuxième but et faire oublier l’ouverture du score malheureuse de Mangala contre son camp sur une reprise de Gregoritsch (0-1, 22e). Si Romelu Lukaku a remis les Belges sur de bons rails à l’heure de jeu d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface (1-1, 61e), il devrait nourrir quelques regrets en rentrant à la maison, au moment de penser à son tir complètement manqué quelques minutes plus tôt (58e) ou sa demi-volée dans les étoiles en fin de partie (90+2e). Une fin de match marquée par la barre transversale trouvée par Tielemans à bout portant (90+4e). Les Diables ont tout de même terminé la soirée avec le sourire après le bel hommage rendu à Eden Hazard. L’ancien pensionnaire du Real Madrid et légende du football belge a eu le droit à une belle haie d’honneur et un bouquet de fleurs au bout de la nuit. En plus de son tour de stade en décapotable à la pause.

Eden Hazard, qui a pris sa retraite internationale, a effectué un tour d'honneur pour saluer les supporters belges à la mi-temps de Belgique-Autriche. Suivez le match en direct sur L'Équipe live, via votre espace TV : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/PCWrOzdHPK — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2023

Toni Kroos a le droit à ça lui ?

Belgique (4-3-3) : Courtois – Castagne, Faes, Dendoncker (Al Dakhil, 83e), Theate – Mangala (Vranckx, 75e), Tielemans, Carrasco (Openda, 75e), Lukebakio (Bakayoko, 68e), Lukaku (cap.), Doku (Trésor, 83e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Autriche (4-4-2) : A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (cap.), Wober (Mwene, 46e) – Wimmer (Kainz, 60e), Seiwald, X. Schager (Ljubicic, 86e), Baumgartner – Arnautovic (Sabitzer, 60e), Gregoritsch (Onisiwo, 88e). Sélectionneur : Ralf Rangnick.

Les autres résultats de la soirée :

Albanie 2-0 Moldavie

Buts : Asani (52e) et Bajrami (76e)

Chypre 1-2 Géorgie

Buts : Pittas, SP (40e) // Mikautadze (31e) et Davitashvili (84e)

Iles Féroé 0-3 Tchéquie

Buts : Krejci (1e), Szymanski (87e) et Cerny (75e)

Islande 1-2 Slovaquie

Buts : Finnbogason, SP (40e) // Kucka (27e) et Suslov (70e)

