Pronostic Autriche Belgique : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

La Belgique accroche un résultat contre l’Autriche

L’Autriche connaît plus de réussite lors des éliminatoires pour l’Euro que pour ceux qualifiant pour le Mondial. En effet, absente des Coupes du monde depuis 1998 et le Mondial français, la sélection autrichienne a participé aux derniers Euros, se hissant même en huitièmes de finale en 2021. Actuellement, la bande de Rangnick est bien partie pour décrocher sa place en Allemagne puisqu’elle occupe la 2e place de son groupe avec 7 points d’avance sur son 1er poursuivant, la Suède, qui reste son plus sérieux rival, mais contre laquelle l’Autriche a remporté les 2 manches. Avec 4 victoires et 1 nul lors du match aller en Belgique (1-1), la sélection autrichienne est toujours invaincue et compte le rester à l’issue de ce choc face aux Diables rouges. Arrivé pour relancer l’Autriche à la suite de sa non-qualification au Mondial, Rangnick peut compter sur un groupe compétitif avec Alaba, Schlager, Laimer, ou Sabitzer, mais aussi sur deux connaissances de la Ligue 1 avec le Lensois Danso et le Clermontois Cham. De son côté, Arnautovic est blessé pour plusieurs semaines.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, la Belgique a décidé de tourner la page Roberto Martinez à la suite du cuisant échec du Mondial au Qatar. La fédération belge a misé sur l’Allemand Tedesco, qui connaît des débuts intéressants malgré un accrochage avec son portier Courtois lors des premières semaines. La blessure du gardien du Real Madrid facilite les choses. Très solides, les Diables rouges affichent le même bilan que leur adversaire du jour avec 4 succès pour un nul (face à l’Autriche donc). Hormis contre les Autrichiens, les Belges n’ont pas encaissé le moindre but lors de leurs 4 succès. En l’absence de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku a pris les commandes de l’équipe avec 8 buts inscrits, ce qui en fait le meilleur buteur de ces éliminatoires. L’ancien joueur de Chelsea est en pleine forme comme il le démontre actuellement à l’AS Rome. Avec son expérience et son effectif, la Belgique a les armes pour ramener au moins le point du nul qui arrangerait les 2 sélections dans l’optique de la qualification.

► Le pari « Victoire Belgique ou match nul » est coté à 1,44 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 188€ (288€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 590€ (690€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Autriche – Belgique :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Autriche Belgique détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Belgique bute sur l'Autriche à la maison