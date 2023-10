La Belgique se fait peur, mais se qualifie pour l’Euro

Autriche 2-3 Belgique

Buts : Laimer (71e) et Sabitzer (83e) pour l’Autriche // Lukebakio (12e et 55e) et Lukaku (58e) pour les Diables

Expulsion : Onana (79e)

Ticket validé.

Il faudra compter sur eux. Sans la manière, les Diables rouges ramènent une victoire précieuse face aux soldats de Ralf Rangnick (2-3) ce vendredi soir pour le compte de la septième journée des qualifications à l’Euro 2024. Un succès qui envoie directement les hommes de Domenico Tedesco en Allemagne l’été prochain. Dominatrice dans tous les secteurs de jeu jusqu’à un bon quart d’heure de la fin du match, la Belgique a vu l’Autriche réduire l’écart à deux reprises en une poignée de minutes. Guidée par l’attaque Lukebakio-Lukaku-Doku, cette génération platine s’en sort tout de même. Le bilan sous le tacticien allemand est désormais de six victoires, un nul et dix-neuf buts marqués en sept matchs.

Tout allait pourtant si bien. D’un exploit individuel, Doni Lukebakio avait montré la voie d’entrée de jeu. L’actuel feu follet du FC Séville a déposé son vis-à-vis d’une accélération phénoménale, avant d’envoyer un ballon du pied gauche dans les filets adverses (0-1, 12e). Au retour des vestiaires, c’est encore lui qui fait évoluer le score en marquant d’un coup franc joué à deux avec Yannick Carrasco (0-2, 55e). L’Autriche prend ensuite complètement l’eau, puisque le capitaine Lukaku s’offre sa 78e réalisation en sélection (0-3, 58e), quelques minutes après avoir touché la barre transversale (51e). Une démonstration qui a failli virer au naufrage. Entre la réduction du score de Laimer (1-3, 71e) d’une frappe lointaine, et l’expulsion logique d’Onana (79e) pour avoir essuyé sa semelle sur le tibia de Seiwald, la Belgique a serré les dents jusqu’au coup de sifflet final. La remontada de Das Team n’aura finalement pas eu lieu, bien que Sabitzer ait transformé un penalty (2-3, 83e) quelques secondes après son entrée en jeu.

L’Autriche pourra valider sa qualification en Azerbaïdjan la semaine prochaine. La Belgique accueillera lundi la Suède.

Autriche (4-5-1) : A. Schlager – Laimer (cap.), Lienhart, Danso (Baidoo, 66e), Wober (Prass, 71e) – Wimmer (Sabitzer, 79e), Schager, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner (Muhammed Cham, 66e) – Sarkaria (Kalajdzic, 66e). Sélectionneur : Ralf Rangnick.

Belgique (4-3-3) : Sels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Lukebakio (Bakayoko, 71e, rempkacé ensuite par Vermeeren, 88e), Mangala (Carrasco, 64e), Onana, Doku (Keita, 88e) – Lukaku (cap.), Openda (Carrasco, 46e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

