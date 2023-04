Jusqu’à 20% de hausse sur le prix des abonnements en Premier League 

Une nouvelle qui ravira Matty Cash.

Onze clubs de Premier League ont déjà annoncé leurs tarifs d’abonnements pour la saison 2023-2034. Parmi eux, neuf ont décidé d’augmenter le prix de leurs billets. Le gel des prix, qui était pourtant devenu une habitude pour beaucoup de clubs d’Outre-Manche, ne serait respecté que par Brentford et Tottenham selon le Times. Dans le même temps, Liverpool et Manchester United qui n’avait plus présenté d’augmentation des tarifs depuis respectivement neuf et onze saisons, affiche une hausse de 2% pour les Reds et 5% pour Red Devils. Si cela reste inférieur à l’inflation qui touche le Royaume-Uni depuis plusieurs mois maintenant (environ 10,4%), d’autres clubs, plus petits, se sont calés à cette dernière. Ainsi Nottingham Forest présenterait une augmentation de près de 20%, Everton 10,8% et Brighton 9,7%. Un certain nombre de groupes de supporters aurait d’ailleurs fait part de leurs préoccupations concernant cette tendance. Le Times rapporte ainsi que, Spirit of Shankly, l’association des supporters de Liverpool, a qualifié la hausse de 2 % de « cruelle, injuste, déraisonnable et inéquitable ». Le Fulham Supporters’ Trust a décrit la décision du club d’augmenter les prix comme une décision qui causerait « de la détresse et de l’anxiété » pour les supporters.

Il faut bien les rembourser les 920 millions dépensés cet hiver sur le mercato.

