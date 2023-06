Jude Bellingham file au Real Madrid

Du Mur jaune à la Maison Blanche.

Le Real Madrid a officiellement signé Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. Et c’est d’ailleurs le club de la Ruhr qui l’annoncé via un communiqué. Le contrat est de six ans et l’indemnité estimée à 103 millions d’euros avec un florilège de bonus. Le milieu de terrain percevra en effet un salaire à hauteur de douze millions d’euros par saison, et pourra se targuer d’une clause libératoire d’un milliard.

Cette saison, Bellingham a disputé 44 matchs pour quatorze buts et sept passes décisives. Arrivé au BVB en 2020, l’Anglais culmine à joué 132 apparitions et 24 pions.

L’héritier de David Beckham est arrivé.

