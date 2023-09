Jenni Hermoso accuse la fédération espagnole d’intimider les joueuses

Jenni, don’t be hasty.

Depuis que Jenni Hermoso a été embrassé de force par Luis Rubiales, président démissionnaire de la fédération espagnole, l’attaquante n’a pu fêter son titre de championne du monde comme elle l’entendait. Au cœur de la polémique de l’été bien malgré elle, la joueuse de Pachuca a pris la défense de ses compatriotes qui ont décidé de boycotter la Roja tant que des changements significatifs n’avaient pas eu lieu. Malgré cet appel à la grève, Montse Tomé a tout de même décidé d’appeler la majorité des rebelles, ce qui a fortement agacé Jenni Hermoso. « Les joueuses sont très claires sur le fait qu’il s’agit d’une autre stratégie de division et de manipulation pour nous intimider et nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques », a-t-elle écrit dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

La sélectionneuse de l’Espagne, qui a pris la suite du champion du monde contesté Jorge Vilda dont elle était l’adjointe, a déclaré que son choix de ne pas appeler Jenni Hermoso pour les rencontres de Ligue des nations était uniquement dans l’optique de « la protéger ». Son de cloche différent pour la principale intéressée : « Me protéger de quoi, ou de qui ? » Elle fustige une nouvelle fois les membres de la fédé qui « publient aujourd’hui (lundi) une liste de joueuses qui ont demandé à ne pas être convoquées ».

Ça, c’est dit.

Les joueuses espagnoles confirment qu'elles ne joueront pas en sélection malgré leur convocation