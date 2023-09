Des Anglais et un sol glissant : devinez le passe-temps des fans de Newcastle à Milan

Pitié, faites qu’ils pleuvent à Paris le 28 novembre prochain.

La fièvre de la Ligue des champions reprend de plus belle pour Newcastle. En effet, 20 ans après sa dernière apparition dans la reine des compétitions européennes, l’actuel 12e de Premier League retrouve les prestigieuses soirées de C1 face à l’AC Milan, à San Siro qui plus est ! Et pour sa première rencontre de cette phase de groupe, nombreux sont les supporters anglais à avoir fait le déplacement.

Rassemblés dans différents bar de la ville lundi soir, certains des habituels ambianceurs de St. James’ Park ont profité de la pluie tombée en quantité, pour s’adonner à une activité des plus réjouissantes : le ventre y glisse. Plutôt doués dans l’exercice, ils ont ravi buveurs et passants. Par chance, la rencontre prévue à 18h45, devrait quant à elle, éviter les intempéries.

Une tempête contre l’Inter samedi, des pluies diluviennes lundi, jamais deux sans trois mercredi pour le Milan ?

