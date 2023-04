Coupe d’Italie : La Fiorentina s’impose à Crémone et se rapproche de la finale

US Cremonese 0-2 Fiorentina

Buts : Arthur Cabral (20e) et González (74e) pour la Viola

Pour cette première manche en demi-finales de Coupe d’Italie, la Fiorentina s’est imposée sur le terrain de la Cremonese (2-0). Un avantage considérable avant le retour à Florence.

En Lombardie, la Viola a confirmé son excellente forme du moment. Les Florentins prennent très vite le contrôle du match, multipliant les séquences offensives et sont même proches d’ouvrir la marque par l’intermédiaire d’Antonín Barák, mais l’international tchèque se rate dans le dernier geste (5e). Conscients qu’ils vont subir, les Crémonais procèdent en contre-attaque, et Frank Tsadjout parvient à se procurer un face-à-face avec Pietro Terracciano, mais c’est bien le portier italien qui remporte son duel (9e). Dominatrice donc, la Viola parvient logiquement à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Arthur Cabral qui crucifie Mouhamadou Sarr d’une tête croisée (0-1, 20e). L’attaquant brésilien inscrit là son huitième but sur les dix derniers matchs, personne ne fait mieux dans la Botte, excepté un certain Victor Osimhen.

Si la Fiorentina impose sa suprématie, elle ne parvient pas à creuser l’écart. Et les hommes de Vincenzo Italiano auraient même pu être sanctionnés en seconde période. Mais les deux entrants adverses, Cyriel Dessers et Cristian Buonaiuto, décident de manger la feuille (50e et 60e). Et ce manque de réussite s’illustre à un quart d’heure de la fin. La main d’Emanuel Aiwu – exclu dans la foulée – offre un penalty aux visiteurs, que Nicolas González transforme sans frémir (0-2, 74e). La messe est dite.

US Cremonese (3-5-2) : Sarr – Vasquez, Bianchetti (Sernicola, 63e), Aiwu – Valeri, Meïté, Castagnetti (Buonaiuto, 46e), Benassi (Lochoshvili, 76e), Pickel – Ciofani (Afena-Gyan, 67e), Tsadjout (Dessers, 46e). Entraîneur : Davide Ballardini.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Biraghi, Igor, Martínez, Dodô – Amrabat, Mandragora (Castrovilli, 86e) – González, Barák (Bonaventura, 70e), Ikoné (Brekalo, 86e) – Cabral (Jović, 83e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

