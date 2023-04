Pronostic Cremonese Fiorentina : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d’Italie

La Fiorentina fait le taf face à Cremonese

Dans ce sprint final, la Fiorentina se montre très active. D’une part, les Toscans sont bien placés pour se qualifier pour la finale de cette Coppa Italia à la suite de leur succès de l’aller face à Cremonese (2-0), puis dans un second temps, la Viola affrontera le FC Bâle pour une place en finale de la Ligue Europa Conférence. Sur une incroyable série de 14 rencontres sans la moindre défaite (11 victoires et 3 défaites), la Fio’ a calé lors de ses deux derniers matchs. En effet, certainement un peu trop décontracté à la suite de sa large victoire de l’aller (1-4), le club italien s’est retrouvé mené de 3 buts face au Lech Poznan en 1/4 de finale retours de C4 (2-3) avant de se réveiller en seconde période. Le week-end dernier, la Fiorentina avait débuté pied au plancher face à Monza en prenant une avance de deux buts face à Monza en marquant à 2 reprises dans le 1er quart d’heure. Dans une dernière ligne droite sans enjeu en Serie A (10e), la Viola a certainement levé le pied et s’est inclinée contre le promu (3-2). Après ses 2 dernières défaites, le club toscan devrait se montrer bien plus concentré lors de la réception de la Cremo’. Auteur de 15 buts cette saison, Cabral en a marqué 7 en Serie A et 1 dans cette Coupe d’Italie en 2 matchs joués.

En face, la Cremonese est quant à elle quasiment condamnée à descendre en Serie B. Promue l’été dernier, la Cremo’ a seulement décroché sa première victoire en Serie A lors de cette seconde partie de saison. Malgré une réaction depuis quelques semaines, l’écart de 8 points semble trop important à combler pour les partenaires de Dessers. Pour se hisser en demi-finales de la Coppa Italia, Cremonese a réussi quelques exploits en éliminant notamment Naples et la Roma lors des tours précédents. En revanche, en s’inclinant à l’aller à domicile (0-2) face à la Fiorentina, la Cremo’ est en ballottage très défavorable. Battu par l’Udinese (3-0) le week-end dernier, Cremonese a mis fin à une série de deux succès consécutifs face à la Sampdoria (2-3) et contre Empoli (1-0). Poussée par son public, la Fiorentina devrait finir le travail face à la Cremonese pour se qualifier en finale de la Coppa Italia.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

