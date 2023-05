Carlo Ancelotti : « On ne va pas en faire un drame »

4-0 en demi-finale de la Ligue des champions ? Boh, ce n’est pas très grave.

Après une saison compliquée marquée par le sacre du FC Barcelone de l’autre côté des Pyrénées et donc la perte du titre européen ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester City (4-0) en demi-finales retours de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a tenté de dédramatiser ce triste bilan au micro de Canal+ : « Ça reste une bonne saison pour nous. Il reste encore quelques matchs, il faut bien finir. On a gagné la Supercoupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs, la Coupe du Roi, et on a été jusqu’en demi-finales de Ligue des champions ! Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui le font, ça ! »

"La saison prochaine je serai là, à lutter pour gagner une autre Ligue des Champions" 🗣 Carlo Ancelotti confirme qu'il sera toujours au Real Madrid la saison prochaine ⚪️#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/nCeuhN7J6z — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 17, 2023

Si après cette débâcle, l’entraîneur italien de 63 ans semble se retrouver dans une position inconfortable quant à son avenir – qui pourrait s’écrire du côté du Brésil au poste de sélectionneur –, il a toutefois tranquillement analysé cette défaite, dans le plus grand des calmes. « On a eu un adversaire qui était meilleur que nous, qui méritait de gagner. C’est aussi ça, le football, il faut l’accepter. Bien sûr qu’on est tristes, mais on va regarder devant nous. L’année dernière, on a gagné, ça ne sera pas possible cette année, ce n’est pas toujours possible de le faire, a lancé Ancelotti sans bouger un sourcil. Il y a des choses qui arrivent comme aujourd’hui où l’adversaire est meilleur que toi. Il faut l’accepter et être meilleur l’année prochaine. Je n’ai aucun regret. Je pense que ça a été une première période très difficile. Notre plan de sortir avec le ballon n’a pas marché. Ils ont pris l’avantage ici et ensuite ils ont bien contrôlé la deuxième période, on a essayé de revenir dans le match, mais ça n’a pas fonctionné. »

Une sortie simple et efficace ? Ou trop simple et pas du tout efficace ?

