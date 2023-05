Bernardo Silva au PSG ? « Après l’été, on verra ce qu’il va se passer »

« On verra bien ce que l’avenir nous réservera. On verra bien, vas-y, viens, on n’y pense pas. »

Et le monsieur de 28 ans a bien raison de ne pas penser au prochain mercato estival. Selon plusieurs médias comme RMC Sport, le PSG, qui cherche à se renforcer cet été pour pallier notamment le départ programmé de Lionel Messi, a fait de Bernardo Silva sa priorité sur le flanc droit de l’attaque. Homme du match et double buteur ce mercredi soir dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (4-0), le feu follet portugais a tout de même laissé la porte ouverte à un départ.

« C’est très simple. Le programme est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, essayer de remporter la FA Cup face à Manchester United, et ensuite tourner son regard vers l’Inter Milan », a expliqué Bernardo Silva le sourire aux lèvres au micro de Canal+. « Et après ? », a relancé le journaliste sur la pelouse de l’Etihad Stadium. « Après l’été, on verra ce qu’il va se passer », conclut l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco, le trophée de MVP de la soirée à la main.

C’est ça, se faire désirer.

