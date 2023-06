Aucun Français en finale de C1 ? Un bon signe pour l’Inter

Jouer le match ? Pour quoi faire ?

La finale de la Ligue des champions mettra aux prises Manchester City et l’Inter Milan ce samedi soir au stade Atatürk d’Istanbul. Et pour la première fois depuis treize ans, aucun joueur français ne participera à cette grande fête du football européen, en considérant qu’Aymeric Laporte dispose désormais de la nationalité sportive espagnole. La dernière fois que c’était arrivé ? En 2010, pour une victoire – surprise, déjà – de l’Inter Milan de José Mourinho face au Bayern Munich (2-0).

2010 – Aucun joueur français ne disputera la finale de la Ligue des Champions cette saison, une 1re depuis l’édition 2009/10. Recalés. #MCIRMA pic.twitter.com/Y78NdipF82 — OptaJean (@OptaJean) May 17, 2023

Les plus superstitieux y verront peut-être un signe en faveur des hommes de Simone Inzaghi, qui auront fort à faire pour priver les Citizens d’un triplé historique. D’autant que les Nerazzuri sont les seuls à posséder un Croate dans leur effectif en la personne d’Ivan Perišić. Or lors des dix dernières éditions, il y avait au moins un membre des Vatreni au sein du champion d’Europe (Mandzukić, Modrić, Rakitić, Lovren, Kovačić et Perišić, déjà, avec le Bayern en 2020).

Félicitations à l’Inter, Pep n’a rien pu faire.

