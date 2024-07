Albert Riera quitte Bordeaux

Un navire à la dérive et un entraîneur sur le départ.

Sans trop de surprise, la situation dramatique des Girondins de Bordeaux, sur le point de perdre son statut professionnel et dans l’attendre de connaître sa future division (National 1, National 2, plus bas encore ?), a un impact sur les salariés, les joueurs et bien sûr le staff. Ainsi, L’Equipe écrit ce samedi matin que l’entraîneur Albert Riera ne sera pas sur le banc bordelais la saison prochaine. Le technicien, arrivé en octobre pour succéder à David Guion, va faire son retour à Slovénie, au NK Celje, qu’il avait justement quitté pour rejoindre le club au scapulaire et où il avait remporté ses premiers titres. Le quotidien précise que le départ de l’Espagnol devrait permettre à Bordeaux ne pas s’acquitter de la somme due au club slovène après l’avoir débauché l’automne dernier.

Riera n’aura pas réussi à redresser les Girondins sportivement, après avoir dirigé 32 rencontres (14 victoires, 6 nuls, 12 défaites) et échoué à la 12e place au classement de Ligue 2. Il a surtout marqué les esprits… en conférence de presse, où il n’a cessé d’enchaîner les passes d’armes avec ses homologues, répétant que Bordeaux pratiquait un beau football pendant que les autres refusaient le jeu pour expliquer certains mauvais résultats.

Ses punchlines vont presque nous manquer.

