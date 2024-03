Albert Riera frustré par le jeu de QRM face à Bordeaux

Riera bien qui Riera le dernier.

Avec deux victoires lors de ses quatre derniers matchs, Bordeaux semblait sur une pente ascendante. Mais ce samedi soir, le duel face à QRM (18e, 27 points) s’est terminé par un piteux 0-0 qui laisse les Girondins englués à la treizième place. De quoi provoquer l’agacement d’Albert Riera en conférence de presse : « Je ne veux manquer de respect à personne, tout le monde joue avec ses armes, mais, désolé, s’ils disent qu’ils ont joué pour gagner, ils mentent. » Pas sûr que les Normands prétendent le contraire, eux qui terminent la rencontre avec 33% de possession et, en tout et pour tout, six tentatives, dont une seule cadrée. On était clairement venu chercher un point bien mérité ce samedi soir, et ça, Albert Riera l’a bien compris : « En seconde période, ils étaient encore plus bas et c’était encore plus difficile. À la 66e, on a mis deux attaquants et un 10 derrière pour les seconds ballons, parce qu’on savait que ça allait se produire. J’ai les chiffres : on a joué 55% dans la zone adverse. » Malheureusement pour lui, cela n’a pas suffi à inverser la tendance : « Ce n’est pas de la frustration, mais si on ne gagne pas, on n’est pas contents. On veut gagner tous les matchs. »

Un peu comme les Auxerrois après leur récent nul vierge contre Valenciennes.

