Pronostic Quevilly-Rouen Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux fait un nouveau pas vers la L1 à Quevilly Rouen

L’affiche du début de samedi après-midi en Ligue 2 nous conduit en Normandie avec l’opposition entre Quevilly Rouen et Bordeaux. QRM avait connu un retour en Ligue 2 compliqué en étant contraint de défendre sa place lors des barrages, mais les dirigeants normands ont eu la bonne idée de miser sur Olivier Echouafni cet été. L’ancien entraîneur du PSG féminin a remis de l’ordre et permet à son équipe de vivre une saison tranquille. En effet, la formation normande est calée en 8e position avec 11 points d’avance sur la relégation, mais ne peut pas revenir sur son adversaire du jour. Cette fin sans enjeu ne se fait pas vraiment ressentir pour les protégés d’Olivier Echouafni, invaincus lors des 5 dernières journées (2 victoires et 3 nuls). Le week-end dernier, les Normands ont été menés à 2 reprises à Pau, mais ont su trouver les ressources nécessaires pour décrocher la victoire (3-4).

En face, Bordeaux s’apprête à disputer 4 finales pour la montée avec au programme Quevilly-Rouen donc, Laval, Annecy et Rodez, soit 4 formations à la portée des Girondins. Depuis sa lourde défaite en terre messine (0-3), le club bordelais s’est parfaitement relancé en remportant ses trois derniers matchs face à Grenoble (3-0), Valenciennes (0-2) et lors de la dernière journée contre Caen (1-0). Bien entré dans ce dernier match, Bordeaux a ouvert le score par l’intermédiaire de l’ailier géorgien Davitashvili parfaitement servi par Josh Maja. Par la suite, les hommes de David Guion ont su gérer pour empocher leur 6e victoire lors des 7 dernières journées. Malgré ce rythme incroyable, Bordeaux est toujours sous la menace d’une formation messine qui termine à plein régime. L’objectif est donc simple pour les Girondins, remporter ce match à Quevilly Rouen. Pour cela, les Bordelais peuvent compter sur leur défense qui a signé 6 clean sheets lors des 7 dernières journées. Sur sa lancée, Bordeaux devrait se sortir du piège Quevilly-Rouen et faire un nouveau pas vers la Ligue 1.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

