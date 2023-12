Pronostic Quevilly Rouen Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux à la relance contre Quevilly Rouen

Cette opposition entre Quevilly Rouen et Bordeaux est importante dans le cadre de la lutte pour le maintien. L’an passé, Normands et Bordelais se retrouvaient dans la 1ère partie haute du tableau mais désormais ils doivent se contenter de lutter pour rester en Ligue 2. QRM est actuellement en 19e position avec 5 points de retard sur Bastia, première formation non relégable. Après avoir connu une entame laborieuse, la formation normande se montre nettement plus solide lors des dernières semaines. En effet, les hommes d’Olivier Echouafni se sont seulement inclinés à 2 reprises lors des 8 dernières journées, dont le week-end dernier à Auxerre (3-2). En Bourgogne, Quevilly Rouen a parfaitement débuté pour mener de 2 buts mais n’a pas su résister à la pression auxerroise.

En face, Bordeaux est passé de candidat à la montée à devoir lutter pour le maintien. Après une entame catastrophique, les Girondins tentent de sortir la tête de l’eau. En s’imposant consécutivement face à Annecy et le Paris FC, l’on pensait les Bordelais sur la bonne voie. La défaite à domicile du week-end dernier face à Troyes (0-1) a rappelé que cet équilibre était fragile. Ce revers a également permis à un relégable de compenser une partie de son retard. Lors de cette rencontre, les Bordelais ont dominé mais n’ont pas su trouver l’ouverture. A noter également que le défenseur Ekomie a été exclus et manquera ce déplacement en Normandie. Avec les Davitashvili, Vipotnik, Weissbeck, Livolant ou Barbet et vainqueur tout de même de 2 de ses 3 derniers matchs, Bordeaux possède un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre d’aller se reprendre à Quevilly Rouen, tout juste battu par l’Ajax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

