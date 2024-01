Ahmed Kantari répond à Albert Riera et demande du respect pour Valenciennes

Kanta-rigole pas.

Avant de recevoir Bastia, ce samedi soir à 19h, le coach valenciennois, Ahmed Kantari, a été invité à revenir sur les propos assez péjoratifs, tenus par l’entraîneur bordelais, Albert Riera, à l’issue de la rencontre Bordeaux-Valenciennes en début de semaine. Alors que le tacticien ibérique avait sous-entendu que le VA n’était pas capable d’enchaîner quatre passes consécutives, Kantari a réagi à ces paroles déplacées, surtout provenant du 13e de Ligue 2, qui ne brille pas par son jeu. « J’ai trouvé ça très surprenant. On n’a peut-être pas vu le même match. Après, je pense que le sport de haut niveau, c’est le marqueur de l’humilité », a-t-il déclaré aux micros. Un tacle à peine déguisé envers son homologue, réputé pour ses sorties controversés devant la presse.

Surtout, l’ancien défenseur formé au PSG, a tenu à rappeler qu’il y avait en Ligue 2, tout un tas d’entraîneurs sur lesquels prendre exemple, et au bilan bien plus flatteur : « Dernièrement, on a joué Ajaccio, Amiens, le Paris FC, avec de grands entraîneurs qui ont performé en Ligue 2, avec Olivier Pantaloni, Omar Daf ou Stéphane Gilli, qui ont eu une attitude très classe et bienveillante. Qui sont dignes dans la victoire comme dans la défaite. D’autres ne sont pas dans cette catégorie-là ». S’il ne s’attarde pas plus que ça sur Riera, c’est aussi pour rappeler que malgré une peu reluisante place de lanterne rouge du championnat, le club nordiste mérite d’être respecté autant que les autres équipes. « Le VAFC demande à être respecté plus qu’il ne l’a été sur ces déclarations d’après match. Je défends mon club, on peut gagner ou perdre mais on doit respecter ses partenaires ou ses adversaires. »

