Zizou prend une balle perdue d’Albert Riera

« Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… »

Premiers relégables après leur défaite sur la pelouse de Quevilly-Rouen Métropole (3-2) mardi soir, les Girondins ont la tête à l’envers. En conférence de presse ce jeudi matin, l’entraîneur bordelais Albert Riera a protégé ses joueurs et en particulier son gardien Rafał Strączek. Pour sa première saison en tant que gardien titulaire, le Polonais n’est pas très convaincant, d’autant plus qu’il multiplie les erreurs déterminantes. Comme contre QRM quand, à la quinzième minute, Sambou Soumano a contré sa relance, qui a terminé dans les filets des Girondins.

[Direct] Albert Riera : "Des boulettes ?! Zinedine Zidane, qu’est-ce qu’il a fait en finale de la Coupe du Monde ? Ça c’est une boulette… Pour Rafa, ça s'appelle un accident" A lire ici 👉 https://t.co/revguBlFRS#Girondins pic.twitter.com/zcDHH5WXYT — Girondins4Ever (@Girondins4ever) December 7, 2023

Ces erreurs ont logiquement été qualifiées de boulettes. Et ce n’était pas du goût d’Albert Riera : « Ce qu’a fait Zidane en finale de Coupe du monde (son coup de tête sur Marco Materazzi, N.D.L.R.), ça, c’est une boulette. […] Tu crois que Rafał veut prendre le but ? Ce qu’il s’est passé, c’est un accident. » Le technicien espagnol est peut-être un féru de sémantique, mais les mathématiques sont intraitables : Bordeaux est 17e et va devoir se battre pour sauver sa peau dans l’antichambre de l’élite.

<iframe loading="lazy" title="Diam's - La Boulette (Clip officiel)" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/OC2R5fvJsxo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Comme un goût de boulette-boulette sur les ondes.

Angers nouveau leader, Bordeaux prend l’eau