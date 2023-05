L’Inter punit la Roma

Plus réaliste et plus solide, l'Inter s'est imposée ce samedi sur la pelouse de l'AS Roma. Une très bonne opération dans la course à la C1 pour le club milanais, tandis que la Louve poursuit sa chute.

AS Roma 0-2 Inter

Buts : Dimarco (33e) et Lukaku (74e) pour les Nerazzurri

Si le Napoli a décroché son troisième Scudetto, le suspense est loin d’être terminé pour les autres places européennes. Six clubs (Lazio, Roma, Inter, Milan, Juventus et Atalanta) pour cinq strapontins, le calcul est simple : ne pas commettre de faux pas d’ici la fin de la saison. Mais la Roma, qui n’avance plus et transpercée par l’Inter (0-2), a de nouveau cédé dans un duel de gros poissons ce samedi après-midi. De quoi aborder les duels européens – la C3 pour la Roma, la C1 pour l’Inter – avec une dynamique complètement opposée, pour les deux protagonistes du jour.

Les gladiateurs dans l’arène

En panne de confiance (trois matchs consécutifs sans victoire, en championnat) à l’aube de sa demi-finale de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, la Roma resserre les rangs au début de la rencontre et pointe le bout de son nez aux abords des buts d’Andre Onana sur une frappe de Lorenzo Pellegrini déviée par Alessandro Bastoni puis boxée par le portier de l’Inter (18e). Les débats sont équilibrés, les duels sont âpres – à l’image des coups que reçoivent Romelu Lukaku (20e), Nicola Zalewski (22e) ou Andrea Belotti (24e) – et l’Inter climatise le Stadio Olimpico à la demi-heure de jeu : une très longue séquence de possession (de plus de deux minutes, et 47 passes) amène Dries Dumfries, lancé côté droit, à expédier un centre fuyant pour Federico Dimarco qui trompe Rui Patrício (0-1, 33e). Un pion qui n’influe en rien sur l’intensité de ce choc de Serie A, ce dernier méritant néanmoins un brin de qualité technique en plus.

La Roma en danger

Compacte en première période, la Roma se liquéfie au fur et à mesure du second acte. La présence d’Onana devant les caméras se fait de plus en plus rare, au contraire de Rui Patrício, tout heureux de voir la tentative de Dimarco repoussée par Gianluca Mancini (52e). Les joueurs de Simone Inzaghi font le siège de la moitié de terrain adverse et, malgré l’entrée en jeu de Paulo Dybala ou la résistance de la Louve, finissent par faire céder les locaux à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire : long ballon à destination de Lukaku, intervention de Roger Ibañez, puis passe totalement loupée de ce dernier profitent à Lautaro Martínez et à son coéquipier belge qui fixe Patricio pour adresser une frappe clinique dans le petit filet avant de recevoir un câlin collectif (0-2, 74e). Un grand bol d’air frais pour Lukaku et une précieuse victoire – dont la note aurait pu être plus salée si Martínez n’avait pas attrapé la barre, mais la lucarne de Patrício (87e) – pour l’Inter qui conserve sa quatrième place (63 points), la dernière qualificative pour la Ligue des champions, devant l’AC Milan (61 unités). À quatre journées de la fin, tout reste néanmoins possible. Y compris pour la Roma, qui se retrouve à la place du con (7e, 58 points).

Roma (3-5-1-1) : Patrício – Mancini, Cristante, Ibañez – Zalewski (Missori, 90e+4), Camara (Pisilli, 90e+3), Matić (Tahirović, 90e+4), Bove (Dybala, 72e), Spinazzola – Pellegrini – Belotti (Abraham, 75e). Entraîneur : José Mourinho.

Inter (3-5-2) : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries (Bellanova, 60e), Barella (Gagliardini, 82e), Brozović, Çalhanoğlu (Mkhitaryan, 71e), Dimarco (De Vrij, 71e) – Lukaku, Correa (Martínez, 60e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

