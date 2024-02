Pourquoi l'OL finira devant l'OM

Tenu en échec par Metz vendredi (1-1), Marseille n’avance pas. Pendant ce temps-là, l’OL a renversé Montpellier (1-2) et enchaîné un second succès. Le scénario dans lequel Lyon finit devant l’OM à la fin de la saison est de moins en moins improbable.

Si l’Olympique de Marseille regarde devant lui, il peut se dire que, malgré la crise, la quatrième place, synonyme de Ligue des champions (en passant par des barrages), n’est qu’à sept points. En revanche, si l’OM dévisse un peu son regard vers son rétroviseur, il va voir que l’Olympique lyonnais n’est plus qu’à huit points. L’avance des Phocéens est encore significative sur leurs ennemis rhodaniens, mais au sortir de la 21e journée de Ligue 1, les hommes de Gennaro Gattuso ont sans doute les yeux braqués vers l’arrière plutôt qu’en direction de l’horizon. Encore décevant vendredi dernier, Marseille n’a pris qu’un petit point face à Metz, une des équipes les plus faibles et les moins ambitieuses du moment (1-1). « On peut parler d’une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs », admettait enfin Gattuso, qui avait plutôt l’habitude de ménager ses joueurs devant la presse.

L’OM en déprime, l’OL à son prime

Pas étranger aux mauvais résultats de l’OM depuis quelques semaines, le technicien italien a lui même admis qu’il semblait « utopique de parler de cette quatrième place ». Évidemment, l’ancien chien de garde du milieu milanais n’est pas le seul responsable de cet automne qui dure depuis des lustres sur le Vieux-Port. Seulement 21 points en 15 matchs pour l’ex-coach du Napoli et les supporters marseillais ont cette étrange sensation de pédaler dans la semoule chaque week-end. Les défaites sont prévisibles, les nuls moroses, et les victoires sans saveur. Quand on supporte l’OM, chaque lundi est un Blue Monday, le jour le plus déprimant de l’année. En revanche, s’il y en a qui savourent les victoires, ce sont bien les Lyonnais. Après une première partie de saison absolument catastrophique, les Gones semblent bien partis pour se sauver sans trop trembler.

En retournant Montpellier dans les vingt dernières minutes ce dimanche (1-2), les Lyonnais ont encore montré de sérieuses lacunes, mais également de belles qualités mentales. Ce difficile succès, comme celui glané face à l’OM le week-end dernier (1-0), nous a offert de belles scènes de joie collective, à l’image de la rage d’Alexandre Lacazette sur le but de la victoire inscrit par Maxence Caqueret. Cette équipe lyonnaise a encore ses défauts, mais au moins, elle est vivante et transmet des émotions. Depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc, elle prend des points, 15 sur 27 possibles en championnat. Soit seulement un point de moins que Marseille sur la même période, qui était, en décembre dernier, lancé dans une mini-série. Début décembre, l’OL se (re)déplaçait au Vélodrome et s’y faisait laminer (3-0). Depuis, les dynamiques se sont complètement inversées et l’OM recherche toujours sa première victoire en championnat en 2024.

💎 Ce 𝑩𝑰𝑱𝑶𝑼 de Maxence Caqueret ☄💥 📝 Votre réaction après ce golazo 🤯⤵#MHSCOL pic.twitter.com/m4OXKNBlZa — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2024

Il n’y a que les vaillants amateurs de Thionville, en Coupe de France, qui se sont inclinés face aux Phocéens en cette nouvelle année. En déplacement à Brest dimanche prochain, entre deux matchs contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, les Marseillais ne sont plus en position de force, ni face aux Bretons, ni contre les Ukrainiens. Gattuso va pouvoir compter sur les retours de Chancel Mbemba, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout pour tenter de relancer la machine, mais la crise est profonde. À l’inverse, l’OL, qui reçoit Nice vendredi, est sans doute l’équipe à éviter en ce moment (avec Paris, évidemment). Tellement que Paulo Fonseca, après l’élimination de son LOSC en Coupe de France au Groupama Stadium (2-1), avait estimé que Lyon était « peut-être désormais la deuxième meilleure équipe du championnat ». On demande quand même à voir, surtout après avoir assisté aux 70 minutes médiocres ce week-end à la Mosson. En attendant, les Lyonnais sortent du trou et les Marseillais s’y installent. Huit longueurs, c’est un sacré écart, mais l’OL a déjà grappillé cinq points sur les sept dernières journées. À ce rythme-là, Lyon sera devant à la 30e journée, en avril. Les cyprès de la Commanderie prient déjà pour leur survie.

