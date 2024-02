Les pieds dans le plat.

Après le match nul décevant de l’Olympique de Marseille face à Metz au Vélodrome vendredi (1-1), Gennaro Gattuso n’a pas mâché ses mots au sujet de la situation du club phocéen en conférence de presse : « On peut parler d’une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs, et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison. »

Fragilisé par ce résultat, l’entraîneur italien, qui n’a glané que 21 points en 15 matchs de Ligue 1 avec l’OM, a poursuivi en revenant sur la réunion de crise organisée lundi dernier après le revers face à l’OL : « Ça a été une semaine très particulière. Le club, les fans et moi avions demandé une autre mentalité, plus d’engagement, et ça s’est vu. L’équipe a fait beaucoup. […] On a le devoir d’honorer ce maillot. Il y a encore beaucoup de matchs, et je ne vois pas pourquoi ne pas y croire. Mais il faut gagner les matchs. Je suis le capitaine de ce navire, ce sont mes responsabilités. Je dois tout faire pour l’amener à bon port. » Le club phocéen, qui jouera son 16e de finale aller de la Ligue Europa jeudi face au Shakhtar Donetsk, n’a plus remporté de rencontre en championnat depuis le 17 décembre.

Bon courage pour reconquérir les cœurs.

Marseille et Metz partagent leur peine