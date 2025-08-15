Francis Coquelin appelle à son tour à s’abonner à Ligue 1+

Il faut sauver le soldat Ligue 1.

« Je pense que c’est un sujet important, c’est une contribution au football français, à l’économie du foot français. » Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception du PSG, Francis Coquelin a emboîté le pas d’Adrien Thomasson en appelant les supporters à s’abonner à la nouvelle chaîne du championnat, Ligue 1+. « Je pense qu’il est en difficulté, il faut pousser les gens à s’abonner, c’est important. Il y a une Ligue 1 excitante, des joueurs qui reviennent, comme Giroud, Pogba, Thauvin… On a un Championnat avec énormément de jeunes de qualité. Pousser les gens à s’abonner, éviter le piratage, c’est important… »

Pour ce faire, le milieu de terrain canari espère lui aussi que les contenus immersifs au sein des clubs participeront à convaincre toujours plus d’abonnés. « Il faut une offre nouvelle, donner aux spectateurs plus d’intimité dans les vestiaires, je pense que c’est une bonne chose, a-t-il affirmé. Ça ne peut être que bénéfique. Le football est en constante évolution, je pense que c’est une adaptation à prendre. C’est une nouvelle époque, le foot a été un peu fermé et il tente de s’ouvrir. »

Rendez-vous dimanche soir sur les coups de 22h45 pour le cri de la victoire dans le vestiaire nantais ?

