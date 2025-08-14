S’abonner au mag
Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+

Ça, c’est de la prise de parole.

Adrien Thomasson est quelqu’un que l’on écoute. Pas seulement en raison de ses 347 matchs de Ligue 1, mais également grâce à son franc-parler. Questionné sur Ligue 1+, l’ancien Strasbourgeois a apporté son soutien à la plateforme.

« À titre personnel, c’est la première fois que je mets la pression à tous mes proches pour qu’ils s’abonnent, a avoué le milieu. Je pense que c’est une manière de supporter une équipe, mais aussi tout un écosystème. Dans le vestiaire, on est quelques-uns à avoir obligé les joueurs à s’abonner parce que c’est un enjeu très important. J’ai l’impression que ‘la vibe’ est en train de bien prendre. »

« On manque d’ouverture d’esprit »

Pour attirer les consommateurs, la chaîne devrait proposer des contenus originaux. Avec des caméras dans les vestiaires, des interviews plus régulières avec les joueurs, etc. Des propositions qui peuvent effrayer certains professionnels, qui préfèrent vivre à l’écart des médias. Pas Adrien Thomasson.

« On est dans un milieu où l’état d’esprit est trop fermé, on est méfiants sur tout, on a peur de toute interview, de toute prise de parole, poursuit-il. Comment l’expliquer ? C’est une bonne question. Moi je suis frustré parce qu’à chaque fois que j’ai regardé des émissions sur des équipes, c’était vraiment intéressant, on était au coeur de la saison. Dans le foot, on manque d’ouverture d’esprit, on voit le danger un peu partout. »

Encore mieux qu’un influenceur payé pour poster un tweet promotionnel.

Victoire de prestige pour Lens, Rennes frustré à domicile

