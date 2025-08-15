DAZN s’offre le championnat saoudien et des résumés de Liga

Les fonds de tiroir.

Dépossédé des droits de la Ligue 1, DAZN continue d’essayer d’enrichir son offre comme il peut, en plus du football italien. Ce vendredi, la plateforme britannique a annoncé avoir acquis les droits pour trois affiches de Saudi Pro League par journée, pendant les deux prochaines saisons. Une offre parallèle à celle proposée par Zack Nani, qui diffusera également trois rencontres par journées, gratuitement sur Twitch.

Mais ce n’est pas tout puisque DAZN annonce également un partenariat avec la Liga. Si en France le champion espagnol est diffusé par Bein Sports, la plateforme pourra désormais proposer à ses abonnés des résumés des meilleurs moments des rencontres.

Une offre spéciale pour tous ceux qui ne jurent que par le Real, CR7 et KB9.

Pourquoi Hansi Flick est l'anti-Jules Koundé