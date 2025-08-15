En Ecosse, une joueuse harcelée après avoir signé son premier contrat professionnel

L’enfer des réseaux sociaux.

Ce devait être l’un des plus beaux jours de sa vie, il s’est malheureusement transformé en cauchemar. Ce jeudi, le club écossais de Kilmarnock a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du premier contrat professionnel de Skye Stout, jeune joueuse de 16 ans. Une belle nouvelle immédiatement suivie de nombreuses moqueries envers la jeune femme, en raison de son acné. Au point que le club a décidé de retirer tous ses posts la concernant.

Please send your love and support to 16 year old Skye Stout from Scotland, and don't let the ignorant bullies win. Yesterday, the official page of the Scottish club Kilmarnock women's team announced that the club had signed a contract with 16-year-old midfielder Skye Stout. A… pic.twitter.com/GVi7QObuwd — Grassroots (@Teamgrassroots_) August 15, 2025

Espérons que tout ira mieux dès la première bonne prestation venue.

