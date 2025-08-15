S’abonner au mag
  • Ecosse
  • Kilmarnock

En Ecosse, une joueuse harcelée après avoir signé son premier contrat professionnel

TB
En Ecosse, une joueuse harcelée après avoir signé son premier contrat professionnel

L’enfer des réseaux sociaux.

Ce devait être l’un des plus beaux jours de sa vie, il s’est malheureusement transformé en cauchemar. Ce jeudi, le club écossais de Kilmarnock a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du premier contrat professionnel de Skye Stout, jeune joueuse de 16 ans. Une belle nouvelle immédiatement suivie de nombreuses moqueries envers la jeune femme, en raison de son acné. Au point que le club a décidé de retirer tous ses posts la concernant.

Espérons que tout ira mieux dès la première bonne prestation venue.

L'entraîneur de Kilmarnock victime de racisme

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine