Ligue 2 : Troyes et Pau calent, Amiens et Nancy l’emportent

L’ordre est déjà chamboulé.

Contrairement à une deuxième journée de National qui aura été prolifique, celle de Ligue 2 a été un poil décevante ce vendredi soir. Victorieux la semaine dernière, Pau n’a pu faire mieux qu’un match nul à Bastia (1-1). Si Jérémy Sebas avait ouvert les hostilités (27e), Tauryk Arconte avait permis aux siens de revenir à égalité avant que la rencontre ne soit marquée par deux cartons rouges, reçus successivement par Ducrocq et Meddah (65ᵉ). Même issue pour Troyes, en déplacement à Clermont, qui peut se contenter d’avoir obtenu un match nul et vierge tant le CF63 a eu les occasions de l’emporter.

Première victoire pour le promu Nancy

Au niveau des réjouissances, parce qu’il y en a, le promu Nancy a signé sa première victoire en dominant Boulogne-sur-Mer grâce à une réalisation de Zakaria Fdouach (18ᵉ), permettant aux hommes de Pablo Correa de monter à la 4ᵉ place au classement. De son côté, Amiens a réalisé le beau coup de cette journée en battant le Red Star à Bauer (1-3), bien aidé par le doublé de Teedy Averlant. Enfin, si Laval a cru glaner trois points au stade des Alpes, l’entrant Nesta Elphege a su remettre les siens sur de bons rails en fin de match (1-1).

Le meilleur reste à venir.

  Bastia 1-1 Pau

Buts : Sebas (27ᵉ) pour le Sporting // Arconte (60ᵉ) pour les Maynats

  Clermont 0-0 Troyes

  Nancy 1-0 Boulogne

But : Fdaouch (18ᵉ)

  Red Star 1-3 Amiens

Buts : Durand (55ᵉ) pour les Audoniens// Averlant (21ᵉ, 55ᵉ) et Ikia Dimi (90ᵉ+7) pour l’ASC

  Grenoble 1-1 Laval

Buts : Elphege (78ᵉ) pour le GF38 // Thomas (52ᵉ) pour les Tango

Loïc Puyo : « J’ai peut-être pris plus de cuites après les matchs que pour le jour de l’an »

