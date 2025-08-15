S’abonner au mag
  • National
  • J2
  • Résumé

Sochaux et Versailles confirment, Caen bute sur Quevilly

TM
Sochaux et Versailles confirment, Caen bute sur Quevilly

Un véritable festival !

La deuxième journée de National a offert un beau spectacle ce vendredi soir. Sur sa lancée de la semaine dernière, Sochaux a désossé Orléans (5-0), permettant aux Lionceaux de prendre seuls la tête du championnat, puisque dans le même temps, Caen, qui a longtemps cru battre Quevilly, a encaissé un pion sur penalty de Mehdi Moujetzky (1-1). De son côté, Versailles chipe la place de dauphin aux Normands en enchaînant un nouveau succès en dominant Paris 13 Atlético grâce à un but dans le temps additionnel de Shelton Guillaume (2-1).

Dans le rétro se trouve Fleury 91, large vainqueur du Stade briochin notamment avec un doublé de Kévin Farade (4-1). Pour les autres succès de la soirée, Valenciennes a dominé Le Puy avec un doublé de Rento Takaoka (2-1) et Aubagne, malgré l’expulsion de son buteur Bentoumi (80ᵉ), a surclassé Villefranche Beaujolais (3-1). Sinon, Dijon et Rouen se sont quittés sur un match nul (1-1). Même issue pour la rencontre entre Châteauroux et Bourg-Péronnas, bien que la Bérichonne menait de deux buts (2-2). La rencontre entre Concarneau et Ajaccio a été reportée, puisque les Corses sont exclus de toutes les compétitions nationales.

On a vibré.

  Sochaux 5-0 Orléans

Buts : Boutoutaou (12ᵉ), Peybernes (28ᵉ), Djoco (40ᵉ), Gomel (45ᵉ+3), Loubao (88ᵉ)

  Quevilly 1-1 Caen

Buts : Botella (33ᵉ) pour le SMC // Moujetzky (sp, 90ᵉ+1) pour QRM 

  Versailles 2-1 Paris 13 Atlético

Buts : Odzoumo (40ᵉ), Guillaume (90ᵉ) pour le VFC // Zinga (49ᵉ) pour Paris Atlético

  Fleury 91 4-1 Stade briochin

Buts : Farade (2ᵉ, 29ᵉ), Vogt (41ᵉ) et Gannoun (70ᵉ) pour le FCF // Konan (89ᵉ) pour le Stade

  Valenciennes 2-1 Le Puy

Buts : Takaoka (70ᵉ, 75ᵉ) pour le VAFC // Zogba (73ᵉ) pour le Puy

  Aubagne 3-1 Villefranche

Buts : Hamidou (71ᵉ), Bentoumi (76ᵉ) et Hamek (90ᵉ+3) pour l’AFC // Mixtur (86ᵉ) pour le FCVB

Carton rouge : Bentoumi (80ᵉ)

  Dijon 1-1 Rouen

Buts : Barka (2ᵉ) pour le DFCO // Santos (21ᵉ, sp) pour le FCR

  Châteauroux 2-2 Bourg-Péronnas

Buts : Verdier (9ᵉ), Noc (51ᵉ) pour la Bérichonne // Boumaaoui (79ᵉ) et Besic (85ᵉ) pour le FBBP

Caen commence fort et prend déjà la tête en National

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
10
Revivez Rennes-OM (1-0)
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille
Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Rennes-OM (1-0)
Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine