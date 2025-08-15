Sochaux et Versailles confirment, Caen bute sur Quevilly

Un véritable festival !

La deuxième journée de National a offert un beau spectacle ce vendredi soir. Sur sa lancée de la semaine dernière, Sochaux a désossé Orléans (5-0), permettant aux Lionceaux de prendre seuls la tête du championnat, puisque dans le même temps, Caen, qui a longtemps cru battre Quevilly, a encaissé un pion sur penalty de Mehdi Moujetzky (1-1). De son côté, Versailles chipe la place de dauphin aux Normands en enchaînant un nouveau succès en dominant Paris 13 Atlético grâce à un but dans le temps additionnel de Shelton Guillaume (2-1).

Dans le rétro se trouve Fleury 91, large vainqueur du Stade briochin notamment avec un doublé de Kévin Farade (4-1). Pour les autres succès de la soirée, Valenciennes a dominé Le Puy avec un doublé de Rento Takaoka (2-1) et Aubagne, malgré l’expulsion de son buteur Bentoumi (80ᵉ), a surclassé Villefranche Beaujolais (3-1). Sinon, Dijon et Rouen se sont quittés sur un match nul (1-1). Même issue pour la rencontre entre Châteauroux et Bourg-Péronnas, bien que la Bérichonne menait de deux buts (2-2). La rencontre entre Concarneau et Ajaccio a été reportée, puisque les Corses sont exclus de toutes les compétitions nationales.

On a vibré.

Sochaux 5-0 Orléans

Buts : Boutoutaou (12ᵉ), Peybernes (28ᵉ), Djoco (40ᵉ), Gomel (45ᵉ+3), Loubao (88ᵉ)

Quevilly 1-1 Caen

Buts : Botella (33ᵉ) pour le SMC // Moujetzky (sp, 90ᵉ+1) pour QRM

Versailles 2-1 Paris 13 Atlético

Buts : Odzoumo (40ᵉ), Guillaume (90ᵉ) pour le VFC // Zinga (49ᵉ) pour Paris Atlético

Fleury 91 4-1 Stade briochin

Buts : Farade (2ᵉ, 29ᵉ), Vogt (41ᵉ) et Gannoun (70ᵉ) pour le FCF // Konan (89ᵉ) pour le Stade

Valenciennes 2-1 Le Puy

Buts : Takaoka (70ᵉ, 75ᵉ) pour le VAFC // Zogba (73ᵉ) pour le Puy

Aubagne 3-1 Villefranche

Buts : Hamidou (71ᵉ), Bentoumi (76ᵉ) et Hamek (90ᵉ+3) pour l’AFC // Mixtur (86ᵉ) pour le FCVB

Carton rouge : Bentoumi (80ᵉ)

Dijon 1-1 Rouen

Buts : Barka (2ᵉ) pour le DFCO // Santos (21ᵉ, sp) pour le FCR

Châteauroux 2-2 Bourg-Péronnas

Buts : Verdier (9ᵉ), Noc (51ᵉ) pour la Bérichonne // Boumaaoui (79ᵉ) et Besic (85ᵉ) pour le FBBP

