Caen commence fort et prend déjà la tête en National

La Ligue 2 déjà dans le viseur.

Relégué après une saison catastrophique en Ligue 2 l’an dernier, le Stade Malherbe de Caen montre déjà les crocs. Avec l’objectif de retrouver la deuxième division le plus rapidement possible, les Normands ont envoyé un message à la concurrence en s’imposant largement face à Aubagne, sixième l’an passé, avec notamment un but de Yann M’Vila (3-0). Le club de Kylian Mbappé prend déjà la tête du championnat grâce à une différence de but soignée.

Dans son rétro, Malherbe observe déjà Dijon, vainqueur sur la pelouse d’Orléans grâce à un gros dernier quart d’heure (1-2), Sochaux, qui s’est imposé sur le terrain du promu du Puy-en-Velay sur un pénalty en tout fin de match (0-1), Versailles, à créditer du premier but de la saison, vainqueur à Saint-Brieuc face à un Stade Briochin réduit à 10 pendant 80 minutes (0-1) et enfin le Paris 13 Atletico, qui a battu QRM à la maison, là encore, sur la plus petite des marges (1-0).

Comme toute bonne soirée de reprise, cette première journée nous a offert de jolis 0-0, comme entre Rouen et Fleury, promu, Châteauroux et Valenciennes, et enfin, Villefranche et Concarneau. À noter qu’en raison de l’incertitude autour de l’avenir de l’AC Ajaccio, il n’y avait que huit rencontres au programme ce soir. Dans ce classement très provisoire, Caen trône donc en tête, suivi de près par Dijon et Sochaux. Aubagne est la première lanterne rouge de la saison.

Le retour du meilleur championnat du monde !

Rouen 0-0 Fleury

Expulsion : Ait Moujane (90e+1) pour Rouen

Le Puy-en-Velay 0-1 Sochaux

But : Fofana (89e, SP) pour les Lionceaux

Paris 13 Atletico 1-0 QRM

But : Amara (13e) pour les Parisiens

Châteauroux 0-0 Valenciennes 

Orléans 1-2 Dijon

Buts : El Khoumisti (49e) pour Orléans // Ntamack (78e) et Domingues (86e, SP) pour le DFCO

Caen 3-0 Aubagne 

Buts : M’Vila (38e), Vinicus Gomes (51e) et Henry (55e) pour les Normands

Expulsion : Debohi (85e) pour Malherbe

Stade Briochin 0-1 Versailles

But : Zemoura (4e) pour les Franciliens

Expulsion : Diakité (13e) pour les Bretons 

Villefranche 0-0 Concarneau

