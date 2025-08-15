S’abonner au mag
  • International
  • Îles Marshall

Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première

TB
Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première

Une défaite mais la fête quand même.

C’était une rencontre historique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Îles Marshall disputaient le premier match de leur histoire face aux Îles Vierges, à Springdale, dans l’Arkansas. Une grande première achevée par une lourde défaite (0-4) qui n’a pas gâché les fierté des Marshallais, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes. Le sélectionneur Lloyd Owers et ses joueurs resteront en effet dans les livres d’histoire comme les premiers à avoir donné vie à leur sélection.

Pour ce qui est du match, il n’aura fallu que trois minutes aux « visiteurs » pour prendre l’avantage, avant de dominer assez nettement la rencontre. « Dernier pays sur terre sans équipe de football », l’archipel micronésien de 40 000 habitants possède désormais son équipe, à peine quatre ans après la création de la Fédération de football nationale.

Bientôt un objectif Coupe du monde ?

Atlético : le mercato de la dernière chance

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine