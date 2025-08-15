Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première

Une défaite mais la fête quand même.

C’était une rencontre historique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Îles Marshall disputaient le premier match de leur histoire face aux Îles Vierges, à Springdale, dans l’Arkansas. Une grande première achevée par une lourde défaite (0-4) qui n’a pas gâché les fierté des Marshallais, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes. Le sélectionneur Lloyd Owers et ses joueurs resteront en effet dans les livres d’histoire comme les premiers à avoir donné vie à leur sélection.

FT: 🇻🇮 4, 🇲🇭 0. Whatever the score, so proud of what was accomplished. Tonight, we made history. pic.twitter.com/QV6JqisVUl — Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 15, 2025

Pour ce qui est du match, il n’aura fallu que trois minutes aux « visiteurs » pour prendre l’avantage, avant de dominer assez nettement la rencontre. « Dernier pays sur terre sans équipe de football », l’archipel micronésien de 40 000 habitants possède désormais son équipe, à peine quatre ans après la création de la Fédération de football nationale.

Bientôt un objectif Coupe du monde ?

Atlético : le mercato de la dernière chance