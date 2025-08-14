Un match historique à venir entre les Îles Marshall et les Îles Vierges américaines

Se dépuceler contre les Îles Vierges, chapeau messieurs !

Les amoureux du ballon rond des Îles Marshall n’attendaient que ça. Enfin, ce minuscule archipel de 181 km2 à peine plus grand que le Liechtenstein va disputer le premier match de football de son histoire dans la nuit de jeudi à vendredi (à 3h heure française pour les solides). Dernier pays sans sélection, les Îles Marshall joueront contre les Îles Vierges américaines, une île située dans les Caraïbes entre Saint-Martin et Porto Rico.

Créée en 2020, la sélection marshallaise n’est pas encore reconnue par la FIFA, ce qui l’exclut des compétitions internationales. Face à cette situation, les Îles Marshall ont décidé d’organiser leur propre tournoi, l’Outrigger Challenge Cup, pour enfin jouer dans la cour des grands. Un accomplissement de taille pour l’un des grands architectes du projet, le sélectionneur Lloyd Owers. « Représenter cette nation et son peuple est le plus grand honneur de ma vie. Les supporters ne s’attendent pas à ce qu’on gagne, ils ne s’attendent peut-être même pas à ce qu’on marque, mais on croit en nous », indique-t-il sur son compte X avant le match.

We are history makers. Matchday -1 First ever international players and staff for Marshall Islands Soccer. Proud to have had the opportunity since day 1 and to be going into these fixtures as the Head Coach is an honour. 🇲🇭@SoccerFedMI pic.twitter.com/D5uXZ4Hbw5 — Lloyd Owers (@LloydOwers) August 13, 2025

Le plan Marshall

Malheureusement, la population locale ne pourra pas admirer les exploits tactiques du coach anglais puisque le tournoi ne se jouera pas au coeur de l’Océan Pacifique, mais bien aux Etats-Unis, dans l’Etat d’Arkansas. Aux antipodes à tous points de vue, les Îles Marshall et les USA entretiennent pourtant des relations anciennes.

Occupés par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, les 30 atolls et les 1156 îles de l’archipel avaient été libérés par l’armée américaine en 1944, avant de devenir un terrain d’essais nucléaires. Sous tutelle pendant quarante ans, les Marshallais finissent par obtenir leur indépendance en 1986 et signent un accord de libre association avec les États-Unis. Ce contrat délègue plusieurs branches du pouvoir à Washington.

Par exemple, les Îles Marshall n’ont pas d’armée. En cas d’attaque extraterrestre, les gendarmes du monde assureront la défense du territoire.

