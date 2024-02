Réunion de crise à Marseille après la défaite face à Lyon

Une réunion presque hebdomadaire à ce rythme.

Après une nouvelle déception en Ligue 1 face à l’Olympique lyonnais (1-0), une nouvelle réunion de crise a été organisée ce lundi entre staff, joueurs et dirigeants phocéens. Selon les informations de RMC, cette causerie a été lancée à l’initiative de Pablo Longoria et Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien tenait à ce que le club reste soudé et puisse se dire des vérités, souhaitant connaître le ressenti des joueurs à son égard. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le-nous ! », aurait lâché le coach italien.

D’après les premiers échos, le problème principal provient de l’état d’esprit des joueurs et non d’un souci technique. Chez les supporters, la colère est également de la partie. Une banderole « Réveillez-vous » a été déposée sur les grilles du centre Robert-Louis Dreyfus. D’autres messages seraient en préparation pour vendredi et la réception de Metz. Huitièmes de Ligue 1 après 20 journées, les Phocéens sont bloqués à sept points du podium.

Bientôt un flash-back des violences à la Commanderie ?

Pablo Longoria : « Je suis allé voir Xabi Alonso »