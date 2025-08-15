S’abonner au mag

Un jeune latéral suisse débarque à l’AC Milan

TB
Rouge (et noir) dans le sens des arrivées.

L’AC Milan tient une nouvelle recrue. Après Luka Modrić, Ardon Jashari, Koni De Winter, Samuele Ricci ou encore Pervis Estupiñán, les Rossoneri se sont offert Zachary Athekame, jeune latéral suisse de 20 ans. Une opération estimée à 10 millions d’euros pour s’attacher les services du désormais ex-joueur des Young Boys de Berne pour les cinq prochaines saisons.

Un mercato digne d’un candidat à l’Europe ?

Malick Thiaw quitte l’AC Milan pour Newcastle

