S’abonner au mag
  • France
  • Nice

Franck Haise pas tendre avec Mahdi Camara

TB
Franck Haise pas tendre avec Mahdi Camara

Le coup de gueule du jour.

Un temps tout proche de rejoindre l’OGC Nice, le milieu de terrain brestois Mahdi Camara a finalement choisi Rennes pour poursuivre sa carrière, ces derniers jours. Un choix qui a beaucoup de mal à passer sur la côte d’Azur. « On avait un accord du joueur et de Brest. Mais tant que le contrat n’est pas signé, dans le foot, il peut toujours se passer plein de choses », a regretté l’entraîneur des Aiglons Franck Haise, ce vendredi en conférence de presse. Un coup du sort que les Azuréens ont dribblé en faisant venir le lensois Salis Abdul Samed.

Insuffisant pour calmer la colère de Franck Haise. « Je ne peux pas empêcher un club qui était intéressé par ce joueur-là, qui est un très bon joueur, d’aller jusqu’au bout. Parce que si nous on avait la possibilité de le faire, on ne se priverait pas non plus, a-t-il poursuivi devant les médias. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, le joueur et son entourage qui donnent un accord et qui reviennent dessus trois heures après, c’est un autre problème. C’est un problème de valeurs. »

Ouf, le premier choc entre les deux équipes n’est programmé que fin octobre, le temps de digérer tout ça.

Nice tente le pari Salis Abdul Samed

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine