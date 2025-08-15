Franck Haise pas tendre avec Mahdi Camara

Le coup de gueule du jour.

Un temps tout proche de rejoindre l’OGC Nice, le milieu de terrain brestois Mahdi Camara a finalement choisi Rennes pour poursuivre sa carrière, ces derniers jours. Un choix qui a beaucoup de mal à passer sur la côte d’Azur. « On avait un accord du joueur et de Brest. Mais tant que le contrat n’est pas signé, dans le foot, il peut toujours se passer plein de choses », a regretté l’entraîneur des Aiglons Franck Haise, ce vendredi en conférence de presse. Un coup du sort que les Azuréens ont dribblé en faisant venir le lensois Salis Abdul Samed.

Insuffisant pour calmer la colère de Franck Haise. « Je ne peux pas empêcher un club qui était intéressé par ce joueur-là, qui est un très bon joueur, d’aller jusqu’au bout. Parce que si nous on avait la possibilité de le faire, on ne se priverait pas non plus, a-t-il poursuivi devant les médias. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, le joueur et son entourage qui donnent un accord et qui reviennent dessus trois heures après, c’est un autre problème. C’est un problème de valeurs. »

Ouf, le premier choc entre les deux équipes n’est programmé que fin octobre, le temps de digérer tout ça.

