Kimpembe vers le Qatar ?

Kimpembe vers le Qatar ?

Une suite logique ?

Et si Presnel Kimpembe mettait les voiles ? À un an de la fin de son contrat, l’international français intéresserait des clubs au Qatar selon RMC Sport. Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central a mis de longs mois à se remettre de sa rupture du tendon d’Achille en février 2023. S’il est enfin sur pied, ses perspectives de temps de jeu semblent plus que limitées cette saison, notamment avec l’arrivée du prometteur Illya Zabarnyi, pour plus de 63 millions.

Cinq petits matchs depuis février 2023

Son rôle semble toujours aussi important dans le vestiaire mais sportivement Luis Enrique semble avoir tourné la page.  Pas retenu dans le groupe lors de la finale de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4-3 TAB), « Presko » n’a disputé que cinq petits matchs depuis février 2023. 

Au moins, il retrouvera Marco Verratti.

Direction la Premier League pour Nordi Mukiele ?

