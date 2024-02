Marseille et Metz partagent leur peine

Olympique de Marseille 1-1 FC Metz

Buts : Moumbagna (56e) pour l’OM // Udol (61e) pour les Grenats.

Expulsion : Gigot (30e).

C’est décidément un sentiment récurrent pour l’Olympique de Marseille dans cet exercice 2023-2024 : celui du verre à moitié vide ou à moitié plein. D’un côté, le club présidé par Pablo Longoria n’a perdu aucune de ses onze dernières réceptions en Ligue 1 cette saison. Oui mais voilà : depuis le début de l’année civile, l’OM n’a gagné qu’un match de coupe. Assez pour s’éviter une saison cauchemardesque dans le bas de classement, mais trop peu pour espérer l’Europe en fin de saison. Septième ce soir, Marseille continue d’inquiéter pour son avenir. Et cette prestation contre une formation messine enfin sortie de sa spirale négative de 7 défaites consécutives – même si les Lorrains n’ont même pas tenté de faire mieux à 11 contre 10 depuis la première demi-heure – ne fait qu’amplifier cette impression.

Du rouge pour le Gigot

Entré dans une atmosphère glaciale du Vélodrome imposée par ses supporters, le onze titulaire olympien décide de soigner un chagrin d’amour avec son public en mettant du cœur à l’ouvrage. La preuve la plus factuelle ? Un pressing fougueux initié par Faris Moumbagna sur le dégagement contré de l’hésitant Alexandre Oukidja (2e). Si Metz fait frissonner la défense locale via une dinguerie de centre tir signé Kevin Van Den Kerkhof (7e), c’est bien la domination marseillaise qui ressort pendant l’apéritif, Pierre-Emerick Aubameyang endossant le rôle de cuisinier en chef (9e, 15e).

Peu à l’aise dans ses sorties, Alexandre Oukidja obtient les faveurs arbitrales sur ses interventions à la frontière du licite. De l’autre côté du pré, Hakim Ben El Hadj ne peut que sanctionner d’un carton rouge l’accrochage de Samuel Gigot sur Georges Mikautadze. Auteur d’une annihilation d’une occasion de but manifeste, le capitaine de l’OM comprend rapidement que la VAR ne l’aiderait pas à grignoter des minutes supplémentaires et file son brassard à Pau Lopez. Tranquille dans sa cage, le portier espagnol observe alors la tête d’Azzedine Ounahi sortie du pied par Oukidja (42e). Au milieu du repas, Metz respire encore, et c’est déjà pas mal.

Mistral donnant-donnant

En infériorité numérique, les Marseillais veulent éviter un troisième match nul à la maison en championnat et appuient sur l’accélérateur face à une équipe pas assez en confiance pour ambitionner l’attaque. Au four et au moulin, Aubameyang se montre toujours tranchant, même si Moumbagna est finalement l’élu à la conclusion du premier but du match (56e, 1-0). Auteur de son tout premier but en Ligue 1 pour sa première titularisation, le Camerounais ne profite que cinq minutes de son moment de gloire, le temps de voir Matthieu Udol causer des maux de ventre à la défense phocéenne sur corner (61e, 1-1). Face à ce grenat qui tache, Marseille n’a remporté aucun des trois derniers rendez-vous entre les deux équipes au Vélodrome. La Ligue Europa agira-t-elle en remède ? Rien n’est moins sûr.

Olympique de Marseille (4-3-3) : Lopez – Merlin (Garcia, 83e), Balerdi, Gigot, Clauss – Harit (B. Meïté, 33e), Ounahi, Onana – Aubameyang, Moumbagna (Henrique, 86e), I. Ndiaye (Sarr, 68e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

FC Metz (5-3-2) : Oukidja – Udol, Hérelle, I. Traoré, S. Sané, Van Den Kerkhof (Atta, 91e) – Jean Jacques, L. Camara, K. N’Doram (N’Duquidi, 46e) – Mikautadze (Tetteh, 78e), Lamkel Zé (Sabaly, 78e). Entraîneur : László Bölöni.

