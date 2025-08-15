Valentin Rongier capitaine et accueilli par une banderole hostile au Roazhon Park pour sa première

Drôle de première.

Après avoir déjà foulé la pelouse avec le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier va effectuer sa grande première au Roazhon Park sous le maillot de son ancien rival, le Stade rennais. Le milieu de terrain va déjà retrouver l’OM, mais sera surtout le capitaine des Rouge et Noir pour cette rencontre, et sans doute pour la saison à venir. Une décision prise par son entraîneur Habib Beye.

Une banderole contre Rongier et les dirigeants

Une sacrée surprise, alors que le nom de Brice Samba circulait pour récupérer le brassard laissé par Adrien Truffert, parti à Bournemouth cet été. Un choix qui ne devrait pas ravir les ultras du Roazhon Celtic Kop, qui avaient déjà fait part de leur mécontentement au moment de l’arrivée de l’ancien Nantais sur les bords de la Vilaine.

Ils sont pour l’instant restés sur la même ligne pour le coup d’envoi de cette saison, puisqu’une banderole hostile a été déployée quelques minutes avant l’entrée des joueurs rennais pour l’échauffement : « Faire une Rongier (expr.) : jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne. »

Le brassard de capitaine et une banderole de contestation : drôle de première pour Valentin Rongier au Roazhon Park. pic.twitter.com/VQjxeXiz4s — Clément Gavard (@Clem_Gavv) August 15, 2025

Un autre message devrait être diffusé à l’attention des dirigeants rennais et du président Arnaud Pouille, alors que le groupe de supporters a fait savoir dans un petit document déposé sur les sièges de sa tribune que le capo prendrait la parole à ce sujet avant la rencontre auprès des autres membres et sympathisants.

Il ne lui manque plus qu’un petit but.